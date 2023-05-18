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АНАЛІТИКА

У Конгресі США просять Байдена розблокувати постачання F-16 для України, - NYT

 

Група з 14 членів Конгресу США - демократів та республіканців - направила адміністрації президента Джо Байдена листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

"Як ми бачили через те, що наші союзники спочатку не наважувалися надати танки Україні, лідерство США має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів та нових можливостей", - написали законодавці у листі до Білого дому.

На їхню думку, надання Україні винищувачів F-16 є необхідним для "ефективного припинення цієї війни на справедливих умовах".

Як повідомлялось, винищувачі F-16 готові передати Україні кілька європейських країн, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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