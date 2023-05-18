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АНАЛІТИКА

Лідери G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України – Reuters

 

Мирний саміт щодо України стане темою обговорення лідерів країн "Групи семи" (G7) цього тижня у Японії.

Про це агентству Reuters повідомив офіційний представник ЄС, ознайомлений з обговореннями.

"Лідери заможних країн G7 обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України під час зустрічі в Японії цього тижня", - заявило агентство з посиланням на джерело.

Лідери G7 зустрінуться 19-21 травня в японському місті Хіросіма.

На саміті країни G7 також будуть обговорювати питання використання заморожених російських активів.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський запропонував провести саміт щодо його мирного плану в одній з європейських столиць.

За даними ЗМІ, у ЄС пропонують проводити цей саміт у Копенгагені перед самітом НАТО в липні.
За матеріалами: Європейська правда
 

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