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Лідери G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України – Reuters
14:13 18.05.2023 |
Мирний саміт щодо України стане темою обговорення лідерів країн "Групи семи" (G7) цього тижня у Японії.
Про це агентству Reuters повідомив офіційний представник ЄС, ознайомлений з обговореннями.
"Лідери заможних країн G7 обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України під час зустрічі в Японії цього тижня", - заявило агентство з посиланням на джерело.
Лідери G7 зустрінуться 19-21 травня в японському місті Хіросіма.
На саміті країни G7 також будуть обговорювати питання використання заморожених російських активів.
Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський запропонував провести саміт щодо його мирного плану в одній з європейських столиць.
За даними ЗМІ, у ЄС пропонують проводити цей саміт у Копенгагені перед самітом НАТО в липні.
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