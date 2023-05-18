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Марченко закликав партнерів виключити Росію з ЄБРР та інших міжнародних організацій

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав партнерів виключити Росію з ЄБРР та інших міжнародних організацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Ми закликаємо наших партнерів продовжувати розглядати варіанти повного усунення токсичної присутності російської федерації в авторитетних міжнародних організаціях, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку. Адже поки українці прокидаються вночі під звуки російських ракет, представники РФ досі продовжують виступати на засіданнях ЄБРР", - сказав Марченко.

Він зазначив, що російські атаки завдають значної шкоди не лише українському бізнесу, а й іноземним компаніям, які працюють в Україні, включно з активами, що фінансуються ЄБРР. Марченко закликав міжнародних колег тісно співпрацювати з українською владою у фіксуванні таких збитків від війни з метою притягнення Росії до відповідальності.

"ЄБРР - наш традиційний партнер і одна з перших фінансових установ розвитку, яка відреагувала на жорстоку війну Росії проти України в минулому році. Так, наша увага була зосереджена на забезпеченні стабільності економіки та державних фінансів - ми тісно співпрацювали з МВФ, Світовим банком та іншими донорами", - зазначив Марченко.

Під час пленарного засідання керуючих ЄБРР було підтримано три резолюції щодо підтримки Банком стійкості та реконструкції в Україні, а також стосовно внесення змін до Угоди про заснування Банку, що надасть можливість збільшити статутний капітал та поступово розширити географічне охоплення його діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний період відновлення України вимагатиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 млрд доларів США на рік.
Ключові теги: Росія
 

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