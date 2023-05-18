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Порошенко везе на фронт нову партію техніки
09:33 18.05.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтераим везе чергову партію техніки на східний напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
Для бригад на східному фронті підготували півтора десятка одиниць техніки. У десантну бригаду передадуть автобус для перевезення особового складу, який буде курсувати між навчальним центром та передовою.
Також у війська передають чергову партію тентованих автомобілів DAF та лазне-пральні комплекси.
"Ми зробили новий тип модернізації. Ці машини йдуть в десантну бригаду. І дуже символічна лазня, бо перша десантна бригада повністю завершила комплектування лазне-пральними комплексами", - говорить Порошенко.
Порошенко також показав шини для трофейних вантажівок КАМАЗ: їх на прохання військових довелося шукати далеко за кордоном.
"Ці колеса дуже дефіцитні. КАМАЗи віджали, вони працюють зараз на Збройні сили і на нашу перемогу. А коліс немає. Ми спеціально їх завезли - не з Росії. Бо без коліс вони змушені стояти", - додав Порошенко.
Загалом на фронт передають техніки на суму понад 9 млн грн.
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