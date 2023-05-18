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Польські волонтери передали українським силам спеціальних операцій 16 дронів-камікадзе Warmate
09:21 18.05.2023 |
Інформацією поділилося видання Defence24. Ідеться про 16 баражуючих боєприпасів. Їх купили польські волонтери. Озброєння вже передали командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ бригадному генералу Віктору Хоренку.
Warmate - це баражуючий боєприпас польської компанії WM Group. Його створили 2012 року, але популярність до безпілотника прийшла тільки у 2020 році після того, як дрони продемонстрували свою ефективність у війні в Карабасі. Warmate має розмах крил 1.6 м і важить 5.7 кг. Боєприпас для баражування запускається з невеликої пневматичної катапульти. Дрон-камікадзе має електричний двигун і є непомітним для противника. Висота польоту становить 150-300 м, а дальність ураження цілі - 10 км. Максимальна швидкість польоту баражуючого боєприпасу в атаці може досягати 150 км/год, а крейсерська - 80 км/год. Бойова частина дрона важить близько 1.5 кг. До речі, ЗСУ використовують Warmate з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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