Польські волонтери передали українським силам спеціальних операцій 16 дронів-камікадзе Warmate

Інформацією поділилося видання Defence24. Ідеться про 16 баражуючих боєприпасів. Їх купили польські волонтери. Озброєння вже передали командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ бригадному генералу Віктору Хоренку.

Warmate - це баражуючий боєприпас польської компанії WM Group. Його створили 2012 року, але популярність до безпілотника прийшла тільки у 2020 році після того, як дрони продемонстрували свою ефективність у війні в Карабасі. Warmate має розмах крил 1.6 м і важить 5.7 кг. Боєприпас для баражування запускається з невеликої пневматичної катапульти. Дрон-камікадзе має електричний двигун і є непомітним для противника. Висота польоту становить 150-300 м, а дальність ураження цілі - 10 км. Максимальна швидкість польоту баражуючого боєприпасу в атаці може досягати 150 км/год, а крейсерська - 80 км/год. Бойова частина дрона важить близько 1.5 кг. До речі, ЗСУ використовують Warmate з початку повномасштабного вторгнення Росії.