«Бензинова схема» на 2 мільярди: екскерівнику Укртатнафти оголосили ще одну підозру

Правоохоронці повідомили про підозру одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії в заволодінні чужим майном в умовах воєнного стану на загальну суму понад 2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Телеграмі Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора колишньому виконувачу обов'язків першого заступника голови правління нафтопереробної компанії (2019-2022 рр.) повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, службові особи нафтопереробної компанії заволоділи сирою нафтою на загальну суму понад 2 млрд грн.

Вони незаконно перемістили її з митних складів за допомогою мережі магістральних нафтопроводів на територію нафтопереробного заводу для переробки та отримання світлих нафтопродуктів, які в подальшому реалізували невстановленим особам.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Бюро економічної безпеки зазначають, що йдеться про ще про одну підозру в заволодінні чужим майном колишньому виконувачу обов'язків першого заступника голови правління компанії «Укртатнафта» (2019-2022 рр).

Як повідомлялося раніше, детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому виконувачу обов'язків першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень-лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн. Також колишньому головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомлено про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.

Детективи БЕБ вже забезпечили відшкодування 605 млн гривень у згаданому кримінальному провадженні. Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, детективи Бюро економічної безпеки разом зі Службою безпеки України викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни - «Укрнафта» та «Укртатнафта».