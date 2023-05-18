Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Воллес і Пісторіус: Рішення про надання Києву F-16 - за США

 

Рішення про передачу Києву багатоцільових винищувачів F-16 залежить від США, заявив британський міністр оборони Бен Воллес журналістам у Берліні після зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius) у середу, 17 травня - наступного дня після оголошення Великобританією та Нідерландами спільного створення "авіаційної коаліції" для Збройних сил України (ЗСУ).

"Білий дім має вирішити, чи хоче він поділитися цією технологією", - сказав Воллес. Він нагадав, що Великобританія не має таких літаків у себе на озброєнні, але висловив готовність допомагати український військовій авіації. "Знову ж таки, в певних межах, тому що у нас немає пілотів F-16", - цитує Воллеса агентство Reuters. Передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon, які є у Лондона, Великобританія поки не планує.

Німеччина не долучатиметься до "авіакоаліції"

Не може "зіграти активної ролі" у передачі Україні винищувачів F-16 і Німеччина, оскільки не має таких літаків і можливостей для навчання пілотів, зауважив Пісторіус. "Від Білого дому залежить рішення про поставку F16", - цитує його агенція AFP.

Тим часом міністерство оборони ФРН випустило заяву, в якій висловило "позитивне ставлення" до домовленості про створення коаліції з винищувачів для України, але виключило варіант надання бойових літаків із власних запасів.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що завданням його країни є посилення протиповітряної оборони (ППО) України.

"Винищувальна коаліція" для України

Напередодні прем'єр-міністри Великобританії Ріші Сунак і Нідерландів Марк Рютте домовилися про роботу над створенням міжнародної коаліції з метою закупівлі F-16 для України. Вже влітку Великобританія почне початковий етап підготовки українських пілотів. Про свою готовність навчати пілотів ЗСУ заявили також Франція та Бельгія.

За оцінками США, українські пілоти швидко опанують F-16, тому програма перенавчання льотчиків ЗСУ на F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки. Втім, у Вашингтоні наполягають, що такі винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою, хоча Київ неодноразово звертався з проханням про надання винищувачів. Досі Україна отримувала від Заходу лише літаки радянської розробки МіГ-29.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,2157
 0,54

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1896  0,08 0,21 37,7486  0,06 0,15
EUR 40,4032  0,04 0,11 41,2721  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес