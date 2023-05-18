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АНАЛІТИКА

РФ мінімально пошкодила ЗРК Patriot під Києвом - CNN

21:59 17.05.2023 |

Політика

 

Пошкодження зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot після російської ракетної атаки є мінімальними, повідомили в середу, 17 травня, американському телеканалу CNN.

три американські чиновники на умовах анонімності.

Напередодні США направили інспекторів для перевірки системи. За словами співрозмовників видання, вона функціонує, а один із найважливіших її елементів - радарний компонент - не постраждав. Американці вважають, що "Патріот" не потрібно буде знімати з поля бою для ремонту.

17 травня міністерство оборони РФ заявило про знищення нічним ударом "гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot американського виробництва у Києві.

Джерела CNN підтвердили, що одна з пускових установок Patriot могла зазнати пошкоджень, але не була знищена. Чи спричинила пошкодження ракета, чи її уламки, не уточнювалось. В Україні стверджують що успішно перехопили всі ракети, випущені росіянами.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат також пояснив: Patriot має радар, який розташовується віддалено, і до восьми пускових установок, у кожній з яких є по чотири транспортно-пускових контейнери, що теж розташовані на певній відстані та забезпечують пуски ракет. "Знищити систему якимось "Кинджалом" - неможливо. Усе, що вони (росіяни. - Ред.) розповідають, я думаю, нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди", - зазначив він.

На озброєнні України нині перебуває два комплекси Patriot, один з яких надали США, а другий - Німеччина та Нідерланди. Минулого тижня американські офіційні особи повідомили, що Росія вже атакувала ці системи гіперзвуковими ракетами, в тому числі 4 травня. Та атака була невдалою - українці успішно перехопили ракету ще до того, як вона встигла влучити в "Патріот".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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