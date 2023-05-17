Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина не планує брати участь в коаліції з постачання винищувачів Україні, - Шольц

 

Німеччина не бачить тиску в дискусії щодо поставок винищувачів Україні. Водночас Берлін зосереджений на іншій допомозі нашій країні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту Ради Європи в Рейк'явіку, пише РБК-Україна з посиланням на Aktuelle Nachrichten.

"Що стосується нас (Німеччини, - ред.), то немає ніяких вимог (щодо участі в коаліції винищувачів, - ред.)... Це питання не настільки актуальне, як його ставлять ", - сказав Шольц.

Як відзначив канцлер, сьогодні Німеччина зосереджена на поставках танків, боєприпасів, створені "дієвої системи ремонту" й протиповітряній обороні, оскільки це є "дуже актуальними" для обороноздатності України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,2157
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1896  0,08 0,21 37,7486  0,06 0,15
EUR 40,4032  0,04 0,11 41,2721  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес