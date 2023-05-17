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АНАЛІТИКА

Будапешт блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, доки OTP Bank у списку спонсорів війни

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив блокування чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує державам-членам військове обладнання, що передається Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HVG.hu.

Міністр, який перебуває у Відні, провів 16-хвилинний брифінг на своїй сторінці у Facebook про події, пов'язані з російсько-українською війною.

Сійярто довго критикував санкції та охарактеризував політиків ЄС як хворих на "воєнний психоз", через що в багатьох випадках у прийнятті рішень "відсутній здоровий глузд".

Ще одним об'єктом критики Сійярто була Україна. Він резюмував "ворожі дії" українського уряду щодо Угорщини так: припинення роботи закарпатських угорських шкіл; OTP Bank було внесено українцями до списку міжнародних спонсорів війни; інформація про те, що президент України нібито розглядав можливість підриву нафтопроводу "Дружба".

"Поки українці не виключать OTP зі списку міжнародних спонсорів війни, Угорщина, очевидно, не може брати участь у рішенні щодо Європейського фонду миру та санкцій" - заявив Сійярто.

Цим глава МЗС підтвердив інформацію про те, що угорський уряд блокує виплати з фонду миру, а також дав зрозуміти, що все це відбувається виключно через OTP Bank.

Минулого тижня Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank - найбільший угорський банк - до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

У банку не погодились із твердженнями й заявили, що скоротили присутність у Росії та шукають можливостей виходу з російського ринку.

Сійярто раніше заявляв, що через внесення Україною угорського банку OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії.
Ключові теги: Угорщина
 

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