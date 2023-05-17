Франція розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Scalp

У Франції розглядають можливість передачі Україні далекобійних ракет Scalp. Вони є аналогом Storm Shadow, які надала Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Видання зазначає, що у недавньому інтерв'ю TF1 президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що Париж вивчає можливість постачання Україні ракет Scalp.

Єлисейський палац у коментарі Le Monde заявив, що "вивчаються всі варіанти", але "на даний момент це не планується".

Варто зазначити, що французько-британська ракета Scalp є аналогом Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія. Це керована ракета класу "повітря-земля", призначена для ураження фіксованих цілей на великій відстані. Радіус ураження цієї ракети становить 250 км, але може бути збільшений до 500 та навіть 700 км залежно від версії.

Scalp створена для ураження стратегічних цілей, розташованих у тилу. Мова йде про командні центри, склади боєприпасів або логістичні вузли.