Фінансові новини
- |
- 17.05.23
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Scalp
15:55 17.05.2023 |
У Франції розглядають можливість передачі Україні далекобійних ракет Scalp. Вони є аналогом Storm Shadow, які надала Британія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Видання зазначає, що у недавньому інтерв'ю TF1 президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що Париж вивчає можливість постачання Україні ракет Scalp.
Єлисейський палац у коментарі Le Monde заявив, що "вивчаються всі варіанти", але "на даний момент це не планується".
Варто зазначити, що французько-британська ракета Scalp є аналогом Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія. Це керована ракета класу "повітря-земля", призначена для ураження фіксованих цілей на великій відстані. Радіус ураження цієї ракети становить 250 км, але може бути збільшений до 500 та навіть 700 км залежно від версії.
Scalp створена для ураження стратегічних цілей, розташованих у тилу. Мова йде про командні центри, склади боєприпасів або логістичні вузли.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На саміті РЄ створили реєстр збитків України від агресії РФ
|Великобританія і Нідерланди формуватимуть винищувальну коаліцію для України
|Затриманого на хабарі голову Верховного Суду Князєва позбавили посади
|У ПАРЄ знають про заборону виїзду Гончаренка за кордон і вимагають її зняти – Тіні Кокс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Франція розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Scalp
|СБУ викрила блогерів, які «засвітили» роботу ППО під час удару по Києву 16 травня
|ДБР змінило підозру ексміністру енергетики Насалику у справі про збитки бюджету на 1,5 мільярда
|Україна просунулася в питанні повернення зі Швейцарії понад $113 млн, заарештованих на рахунках Жеваго - ДБР
|САП завершила досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Клюєва
|Знищити ЗРК Patriot якимось «Кинджалом» неможливо
Бізнес
|Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру
|Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками
|ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter