Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДБР змінило підозру ексміністру енергетики Насалику у справі про збитки бюджету на 1,5 мільярда

14:00 17.05.2023 |

Політика

 

Державне бюро розслідувань (ДБР) змінило підозру колишньому міністру енергетики та повідомило про підозру екскерівнику одного з департаментів Міненерго у зловживанні службовим становищем.

Як повідомляє пресслужба ДБР, внаслідок зловживань посадовців на користь одного з газових олігархів держбюджет за період з травня 2017 року по грудень 2020 року недоотримав 1,49 млрд гривень.

"Встановлено, що за вказівкою очільника міністерства підлеглий йому керівник Департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабміну, посадовці штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна", - зазначається у повідомленні.

У ДБР нагадали, що у лютому 2023 року у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Тоді підозру отримав ексміністр Ігор Насалик.

Надалі за результатом розслідування колишньому міністру змінено підозру на ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), який вчинив вказаний злочин за попередньою змовою з колишнім керівником одного з Департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Як писав БізнесЦензор, у цій справі слідчий суддя Печерського суду Києва у травні 2022 року арештував та передав в управління АРМА корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем, які експлуатують державні газові мережі.

У лютому 2017 року Кабінет міністрів прийняв постанову про передачу державних газових мереж від "Нафтогазу" до Міненерго. Водночас міністерство повинно було укласти з операторами ГРМ договори оренди газопроводів зі стягненням плати за їх користування. За цією постановою, оператори ГРМ мають щорічно платити державі за експлуатацію газопроводів 10% від їх залишкової вартості.

Проте Міненерго того ж року уклало з 37 обл- та міськгазами договори, де передбачено безоплатне користування державним майном, оскільки для стягнення з них плати за експлуатацію газопроводів потрібно було підвищити тариф на розподіл газу для всіх споживачів.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,2157
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1896  0,08 0,21 37,7486  0,06 0,15
EUR 40,4032  0,04 0,11 41,2721  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес