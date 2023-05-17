ДБР змінило підозру ексміністру енергетики Насалику у справі про збитки бюджету на 1,5 мільярда

Державне бюро розслідувань (ДБР) змінило підозру колишньому міністру енергетики та повідомило про підозру екскерівнику одного з департаментів Міненерго у зловживанні службовим становищем.

Як повідомляє пресслужба ДБР, внаслідок зловживань посадовців на користь одного з газових олігархів держбюджет за період з травня 2017 року по грудень 2020 року недоотримав 1,49 млрд гривень.

"Встановлено, що за вказівкою очільника міністерства підлеглий йому керівник Департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабміну, посадовці штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна", - зазначається у повідомленні.

У ДБР нагадали, що у лютому 2023 року у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Тоді підозру отримав ексміністр Ігор Насалик.

Надалі за результатом розслідування колишньому міністру змінено підозру на ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), який вчинив вказаний злочин за попередньою змовою з колишнім керівником одного з Департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Як писав БізнесЦензор, у цій справі слідчий суддя Печерського суду Києва у травні 2022 року арештував та передав в управління АРМА корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем, які експлуатують державні газові мережі.

У лютому 2017 року Кабінет міністрів прийняв постанову про передачу державних газових мереж від "Нафтогазу" до Міненерго. Водночас міністерство повинно було укласти з операторами ГРМ договори оренди газопроводів зі стягненням плати за їх користування. За цією постановою, оператори ГРМ мають щорічно платити державі за експлуатацію газопроводів 10% від їх залишкової вартості.

Проте Міненерго того ж року уклало з 37 обл- та міськгазами договори, де передбачено безоплатне користування державним майном, оскільки для стягнення з них плати за експлуатацію газопроводів потрібно було підвищити тариф на розподіл газу для всіх споживачів.