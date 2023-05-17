Україна просунулася в питанні повернення зі Швейцарії понад $113 млн, заарештованих на рахунках Жеваго - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації понад $113 млн, заарештованих на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній народний депутат, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго, повідомляє ДБР.

У повідомленні бюро в телеграм-каналі в середу зазначено, що кошти було заарештовано на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом ДБР.

"Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує $113 млн. Наразі ДБР вживає заходів щодо застосування механізму передачі в АРМА заарештованих коштів за сприяння швейцарської сторони", - наголошується в повідомленні.

У бюро нагадують, що в рамках розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри пред'явлено деяким топменеджерам банку. "Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку", - уточнюють у ДБР.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, заарештовано акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом. Серед іншого йдеться про 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхту.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн грн було передано до АРМА. Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів і 26 об'єктів нерухомості - оздоровчих комплексів, готелів, житлових і комерційних приміщень, розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тис. кв. м.

"ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. У результаті цієї співпраці за запитом ДБР 27 грудня 2022 року Костянтина Жеваго затримано в одному з готелів Куршевелю", - нагадують у бюро.

30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволенні клопотання про екстрадицію нардепа-втікача. Суд мотивував своє рішення тим, що "держава-запитувач, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи".

Прокурор Французької Республіки планує подати апеляційну скаргу на зазначене рішення, водночас Жеваго продовжили дію терміну раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.