Знищити ЗРК Patriot якимось «Кинджалом» неможливо

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат закликав "не перейматися за долю" зенітно-ракетного комплексу Patriot, наголосивши, що знищити систему одним ударом ракети "Кинджал" неможливо.

"Я хочу сказати: не переймайтеся за долю Patriot. З технічної точки зору Patriot - комплекс, батарея, дивізіон, система - по-різному називають. Беремо дивізіон - командний пункт, у якому стоїть бойова обслуга... радар і до восьми пускових установок, кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами, які розташовані на відстані, вони забезпечують пуски ракет", - сказав він в ефірі національного телемарафону.





Ігнат пояснив, що командний пункт може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі. За його словами, саме автоматичний режим роботи дає змогу без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було в ніч на 16 травня.

"Знищити систему якимось "Кинджалом", ну, це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться в їхньому архіві пропаганди", - наголосив Ігнат.

Раніше в міноборони країни-агресора заявили, що нібито "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" у місті Київ уражено зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США".