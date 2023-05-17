Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Знищити ЗРК Patriot якимось «Кинджалом» неможливо

11:27 17.05.2023 |

Політика

 

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат закликав "не перейматися за долю" зенітно-ракетного комплексу Patriot, наголосивши, що знищити систему одним ударом ракети "Кинджал" неможливо.

"Я хочу сказати: не переймайтеся за долю Patriot. З технічної точки зору Patriot - комплекс, батарея, дивізіон, система - по-різному називають. Беремо дивізіон - командний пункт, у якому стоїть бойова обслуга... радар і до восьми пускових установок, кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами, які розташовані на відстані, вони забезпечують пуски ракет", - сказав він в ефірі національного телемарафону.


Ігнат пояснив, що командний пункт може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі. За його словами, саме автоматичний режим роботи дає змогу без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було в ніч на 16 травня.

"Знищити систему якимось "Кинджалом", ну, це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться в їхньому архіві пропаганди", - наголосив Ігнат.

Раніше в міноборони країни-агресора заявили, що нібито "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" у місті Київ уражено зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8104
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1896  0,08 0,21 37,7486  0,06 0,15
EUR 40,4032  0,04 0,11 41,2721  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес