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АНАЛІТИКА

САП завершила досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Клюєва

11:27 17.05.2023 |

Політика

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалила рішення про завершення досудового розслідування у справі про заволодіння та розтрату бюджетних коштів стосовно колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Андрія Клюєва.

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого віцепрем'єр-міністра України, який, залучивши голову Державного агентства України з інвестицій та інновацій, організував заволодіння та розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств, підконтрольних колишньому прем'єр-міністру України, на загальну суму понад 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки (ч. 5 ст. 191 КК України)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в середу вранці.

На сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Як повідомлялося, 13 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання НАБУ і САП про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Андрія Клюєва. Це рішення дало змогу завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який із 2014 року переховується від слідства на території РФ, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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