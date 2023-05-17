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Комітет Палати представників США рекомендував прийняти резолюцію про спецтрибунал для РФ
08:32 17.05.2023 |
Комітет у закордонних справах Палати представників США у вівторок підтримав проєкт резолюції H.Res.81 «Щодо заклику до Президента підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України».
Документ буде відправлений зі схвальною рекомендацією на загальне голосування Палати представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Я вніс (на розгляд Конгресу - ред.) резолюцію H.Res 81, яка, на мою думку, є важливою для того, щоби притягти Росію до відповідальності за її наміри в цій незаконній війні»,- зауважив перед голосуванням у комітеті автор документа конгресмен Білл Кітинг.
Він підкреслив, що ця резолюція розглядається в критично важливий момент, коли міжнародні союзники й партнери обговорюють можливі шляхи для встановлення справедливості для жертв російської агресії в Україні.
Голова комітету конгресмен Майкл Маккол, зі свого боку, перед голосуванням також висловився на підтримку цієї ініціативи.
«Ми чули від генпрокурора України про жахливі звірства. Мені довелося побувати з ним у Бучі та побачити місця масових поховань і розстріляних у потилицю дітей», - зауважив конгресмен.
Він також навів приклади інших звірств росіян на тимчасово окупованих українських територіях, підкресливши, що росія порушила всі положення Женевської конвенції.
«Я вважаю, що створення Спеціального трибуналу є доцільним»,- додав голова Комітету у закордонних справах.
Як повідомлялося, резолюція була внесена на розгляд Палати представників Конгресу США 31 січня 2023 року конгресменом Біллом Кітингом за співавторства 25 законодавців.
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