Фінансові новини
- |
- 17.05.23
- |
- 13:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсором тероризму: «Ніколи не кажи «ніколи»
08:26 17.05.2023 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен уперше допустив, що Росію може бути визнано державою-спонсором тероризму.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він cказав на слуханнях у комітеті Сенату США, присвячених Китаю.
Заява Блінкена прозвучала під час дискусії із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсором тероризму.
"Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. 100 американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї", - згадав Грем.
"Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?" - спитав він.
На це голова американської дипломатії коротко відповів: "Ніколи не кажи "ніколи".
Далі в дискусії із сенатором Блінкен зауважив, що, на його думку, вже запроваджені санкції й повноваження, які мають США, змогли утримати Пекін від військової допомоги Москві.
Визнання Росії державою-спонсором тероризму призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем. Саме Державний департамент має повноваження визначати такий статус.
Адміністрація Байдена раніше відкинула вимоги визнати РФ державою-спонсором тероризму, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Великобританія і Нідерланди формуватимуть винищувальну коаліцію для України
|Затриманого на хабарі голову Верховного Суду Князєва позбавили посади
|У ПАРЄ знають про заборону виїзду Гончаренка за кордон і вимагають її зняти – Тіні Кокс
|Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна просунулася в питанні повернення зі Швейцарії понад $113 млн, заарештованих на рахунках Жеваго - ДБР
|САП завершила досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Клюєва
|Знищити ЗРК Patriot якимось «Кинджалом» неможливо
|САП оголосила підозру очільнику Верховного Суду Князєву
|На саміті РЄ створили реєстр збитків України від агресії РФ
|Комітет Палати представників США рекомендував прийняти резолюцію про спецтрибунал для РФ
Бізнес
|Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру
|Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками
|ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter