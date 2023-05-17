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АНАЛІТИКА

Білий дім наразі не підтверджує ураження ЗРК Patriot в Україні

 

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі не може підтвердити повідомлення про нібито ушкодження пускової установки зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кірбі сказав на брифінгу для журналістів у вівторок.

"Я не можу підтвердити повідомлення про ураження системи Patriot в Україні", - цитує представника Білого дому журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Кірбі додав, що в разі, якщо американська система ППО справді зазнала пошкоджень і потребує ремонту за межами України, "ми, безумовно, з цим допоможемо".

Раніше у вівторок американський телеканал CNN із посиланням на анонімного посадовця повідомив, що ракетний удар РФ по Україні в ніч проти вівторка не призвів до знищення системи протиракетної оборони Patriot, як про це заявило російське Міністерство оборони.

Водночас, за словами джерела CNN, удар РФ міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot, але його ступінь наразі оцінюється. Це дасть змогу визначити, чи можна буде відремонтувати систему на місці - інакше доведеться вивозити її назад до США.

Як відомо, РФ вже атакувала американську систему ППО гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня, але невдало. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету за допомогою системи Patriot.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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