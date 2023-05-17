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АНАЛІТИКА

Зеленський на саміті Ради Європи: Нам потрібна 100%-ва ППО, дайте нам винищувачі

 

Президент Володимир Зеленський у зверненні на саміті Ради Європи в Рейк'явіку наголосив на необхідності зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема за рахунок західних винищувачів.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський нагадав, що під час ракетного удару в ніч проти вівторка протиповітряна оборона України збила 100% ракет, запущених Росією. Він підкреслив, що цьому сприяли системи ППО, які західні держави передали Києву.

"Рік тому ми не могли збити більшість ракет терористів, особливо балістичних, і коли я запитую, чи зможемо ми це зробити зараз, чи можемо ми щось зробити, коли ми об'єднані і сповнені рішучості захистити життя, відповідь така: ми, в єдності, викладатимемося на 100% у будь-якій справі", - зазначив голова держави.

Він додав, що територія України велика, й аби результати протиповітряної оборони, подібні до останніх, "стали правилом", нам потрібні додаткові системи ППО та ракети.

"Нам також потрібно більше: винищувачі, без яких жодна система ППО не буде досконалою, і я впевнений, що ми до цього дійдемо. 100% має бути нашим орієнтиром. Ми повинні дати 0% агресору", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Ісландія, яка головує в Комітеті міністрів Ради Європи, організовує саміт глав держав та урядів, який збере 46 держав-членів 16-17 травня в Рейк'явіку. Це 4-й саміт Ради Європи з моменту її створення у 1949 році.

Саміт буде присвячений основним цінностям Ради Європи та підтримці України через конкретні заходи, спрямовані на досягнення справедливості для жертв російської агресії.
Ключові теги: ЄС
 

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