Фінансові новини
- |
- 17.05.23
- |
- 04:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Сталевий фронт» передав ГУР тепловізійні приціли на 2 млн гривень
22:55 16.05.2023 |
Спецпідрозділ ГУР отримав від групи «Метінвест» п'ять тепловізійних прицілів в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Тепловізійний приціл - це оптоелектронний пристрій, сумісний з різними видами вогнепальної зброї. Оскільки він фіксує теплове випромінювання, його можна використовувати вночі та при будь-якій погоді.
"Метінвест" закупив приціли LW75MG виробництва "Brolis Semiconductors" (Литва), наразі це найчуттєвіша прицільна системою на ринку оптичних систем, тобто дозволяє проводити операції на довгі дистанції.
Приціл дозволяє бачити ворога на відстані до 1000 м. А функція запису дозволяє переглядати процес роботи пізніше для аналізу та планування наступних завдань. Ця система має визнання в Європі та у країнах НАТО та зараз використовується у збройних силах багатьох європейських країн.
Загальна вартість тепловізійних прицілів, які отримав спецпідрозділ ГУР, становить близько 2 млн грн.
Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, яка об'єднує мілітарну ініціативу всіх бізнесів Ріната Ахметова. В її рамках захисники України отримали понад 200 тис. од. амуніції, 1348 од. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л палива тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманого на хабарі голову Верховного Суду Князєва позбавили посади
|У ПАРЄ знають про заборону виїзду Гончаренка за кордон і вимагають її зняти – Тіні Кокс
|Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду
|Судді Верховного Суду отримали кошти за ухвалення рішення на користь власника групи «Фінанси та Кредит» - НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Великобританія і Нідерланди формуватимуть винищувальну коаліцію для України
|Білий дім наразі не підтверджує ураження ЗРК Patriot в Україні
|Зеленський на саміті Ради Європи: Нам потрібна 100%-ва ППО, дайте нам винищувачі
|У Зеленського відреагували на заяву ПАР щодо «мирної місії»
|«Сталевий фронт» передав ГУР тепловізійні приціли на 2 млн гривень
|МЗС Німеччини передало українським силам безпеки 34 автівки
Бізнес
|Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками
|ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
|Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює