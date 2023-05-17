МЗС Німеччини передало українським силам безпеки 34 автівки

Міністерство закордонних справ Німеччини протягом останніх трьох тижнів передало силам безпеки України ще 34 пікапи.

Про це німецьке МЗС повідомило у Twitter у вівторок, пише "Європейська правда".

"Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення українських Сил безпеки МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини минулого тижня офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.

Пакет допомоги включає 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.

Пакет також включає 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.