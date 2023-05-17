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МЗС Німеччини передало українським силам безпеки 34 автівки
22:50 16.05.2023 |
Міністерство закордонних справ Німеччини протягом останніх трьох тижнів передало силам безпеки України ще 34 пікапи.
Про це німецьке МЗС повідомило у Twitter у вівторок, пише "Європейська правда".
"Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення українських Сил безпеки МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міноборони Німеччини минулого тижня офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.
Пакет допомоги включає 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.
Пакет також включає 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.
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