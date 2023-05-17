Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МЗС Німеччини передало українським силам безпеки 34 автівки

МЗС Німеччини передало українським силам безпеки 34 автівки
 

Міністерство закордонних справ Німеччини протягом останніх трьох тижнів передало силам безпеки України ще 34 пікапи.

Про це німецьке МЗС повідомило у Twitter у вівторок, пише "Європейська правда".

МЗС Німеччини передало українським силам безпеки 34 автівки

 

"Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення українських Сил безпеки МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться у повідомленні.

МЗС Німеччини передало українським силам безпеки 34 автівки

 

Нагадаємо, Міноборони Німеччини минулого тижня офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.

Пакет допомоги включає 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.

Пакет також включає 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8104
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2683  0,05 0,14 37,8047  0,03 0,07
EUR 40,4477  0,13 0,33 41,3493  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес