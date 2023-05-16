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Ісландія передасть Україні польовий шпиталь
12:30 16.05.2023 |
Ісландія передасть польовий шпиталь для потреб українських військових. Як повідомила у понеділок, 15 травня, прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір, відповідну пропозицію уряду підтримав парламент країни.
"Усі партії в ісландському парламенті об'єдналися в пропозиції, щоб Ісландія передала Україні польовий госпіталь", - написала прем'єрка у Twitter. "Ми, як і раніше, віддані підтримці українського народу: цей жест є символом нашої постійної солідарності", - додала Катрін Якобсдоттір.
Саміт РЄ "Об'єднані навколо цінностей" у Рейк'явіку
Ввечері у вівторок, 16 травня, у столиці Ісландії Рейк'явіку розпочнеться 4-й саміт Ради Європи "Об'єднані навколо цінностей", на якому виступить президент України Володимир Зеленський. Його виступ заплановано одразу після вступного слова Катрін Якобсдоттір. Після президента України заплановано виступи президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), прем'єр-міністра Велико,ританії Ріші Сунака і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).
Ісландська прем'єрка відвідувала Київ у середині березня, а потім брала участь разом із Зеленським у саміті Північних країн та України в Гельсінкі на початку травня.
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