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ANSA: Угорщина заблокувала 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України
08:59 16.05.2023 |
Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро на озброєння, яке держави-члени Європейського Союзу передають Україні.
Про це агентству ANSA повідомило поінформоване джерело, пише "Європейська правда".
Транш у розмірі 500 мільйонів євро мав бути виділений наступного понеділка, 22 травня, але Будапешт заблокував рішення, нібито зажадавши "гарантій", що Європейський фонд миру не буде використовуватись у майбутньому виключно для допомоги Україні.
Європейський фонд миру - це позабюджетний інструмент загальним обсягом майже вісім мільярдів євро.
Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.
На початку лютого Рада Європейського Союзу затвердила останній на сьогодні сьомий транш військової допомоги для України за кошти з фонду, а також виділення коштів на роботу тренувальної місії ЄС для українських військових.
Крім того, на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.
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