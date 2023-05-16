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АНАЛІТИКА

Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет

 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про передачу Україні ракет, дальність яких "дозволяє чинити опір".

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TF1, пише "Європейська правда".

Макрон зазначив, що Франція вже поставила Україні багато озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси і бронетехніку.

Французький президент додав, що "нові боєприпаси" будуть відправлені в Україну.

"Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію", - сказав він.

Він не розповів деталі про озброєння для України, зазначивши лише, зокрема, що Франція відправить ракети, дальність дії яких "дозволить Україні чинити опір".

Нагадаємо, у спільній декларації України та Франції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона йшлося, зокрема про наміри Парижа оснастити кілька українських батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC.
Ключові теги: Франція
 

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