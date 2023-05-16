Фінансові новини
- |
- 16.05.23
- |
- 11:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет
08:54 16.05.2023 |
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про передачу Україні ракет, дальність яких "дозволяє чинити опір".
Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TF1, пише "Європейська правда".
Макрон зазначив, що Франція вже поставила Україні багато озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси і бронетехніку.
Французький президент додав, що "нові боєприпаси" будуть відправлені в Україну.
"Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію", - сказав він.
Він не розповів деталі про озброєння для України, зазначивши лише, зокрема, що Франція відправить ракети, дальність дії яких "дозволить Україні чинити опір".
Нагадаємо, у спільній декларації України та Франції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона йшлося, зокрема про наміри Парижа оснастити кілька українських батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Голова Верховного суду Князєв попався на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів
|СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній у розкраданні понад 18 млрд грн
|Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
|Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ППО вночі збила шість «Кинджалів» і дев'ять «Калібрів»
|ANSA: Угорщина заблокувала 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України
|Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет
|Україна отримала Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ
|Корупційний скандал навколо Князєва: Верховний Суд призначив позачергове засідання
|Голова Верховного суду Князєв попався на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів
Бізнес
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
|Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається
|У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200