Фінансові новини
- |
- 16.05.23
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща планує збільшити виробництво боєприпасів у п'ять разів
23:20 15.05.2023 |
Польський державний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планує збільшити виробництво боєприпасів у пʼять разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника концерну Себастьяна Хвалєка в інтерв'ю РАР.
Наразі підприємство здатне виготовляти 30-40 тисяч боєприпасів, однак враховуючи рішення ЄС передати Україні близько 1 млн снарядів, планується суттєво збільшити обʼєми.
"Ми серйозно налаштовані й готові значно збільшити виробничі потужності. Сьогодні наша потужність становить 30 000 - 40 000 боєприпасів на рік. Ми хочемо збільшити їх до понад 200 000 штук на рік", - сказав Хвалєк.
Збільшення виробництва йтиме за двома програмами: для польської армії та Збройних Сил України в межах спільних закупівель снарядів Євросоюзу.
Керівник концерну також додав, що держконцерн хоче створити замкнутий цикл виробництва боєприпасів, бо зараз нітроцелюлоза та деякі види порохів імпортуються. Через ситуацію у світі Польща хоче не тільки наростити виробництво, але й мінімізувати викиди у навколишнє середовище.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64. Центр відкрили у рамках угоди між Polska Grupa Zbrojeniowa та "Укроборонпромом". Там займатимуться ремонтом, обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням танків Т-64.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній у розкраданні понад 18 млрд грн
ТОП-НОВИНИ
|Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
|Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО
|Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ
|Берлін оголосив пакет допомоги Києву на 2,7 мільярда євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща планує збільшити виробництво боєприпасів у п'ять разів
|У Німеччині для України зроблять ще чотири IRIS-T
|Схема Коломойського у «Центренерго»: НАБУ оголосило в розшук двох підозрюваних
|Доплати військовим в тилу не повернуть, але простір для компромісів є – Марченко
|Британія не надсилатиме винищувачі Україні: не має F-16, в яких зацікавлений Київ
|Сунак і Зеленський обговорили «коаліцію винищувачів»: «Потрібно ще трохи попрацювати»
|СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній у розкраданні понад 18 млрд грн
Бізнес
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
|Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається
|У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200