У Німеччині для України зроблять ще чотири IRIS-T

Уряд німеччини почав пріцювати над черговим пакетом військової допомоги Україні. Він буде включати в себе системи ППО IRIS-T.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу заявила речниця Міністерства оборони ФРН Надін Крюгерз, пише "Укрінформ".

За її словами, наразі вже триває виробництво найновітніших систем ППО IRIS-T. Вона підкреслила, що у новому в пакеті йдеться про чотири такі системи на додачу до чотирьох анонсованих раніше.

Варто зауважити, що у суботу, 13 травня, уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько 2,7 млрд євро.