Фінансові новини
- |
- 15.05.23
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія не надсилатиме винищувачі Україні: не має F-16, в яких зацікавлений Київ
15:06 15.05.2023 |
Велика Британія не планує відправляти винищувачі в Україну після того, як українські військові заявили, що вважають за краще використовувати винищувачі F-16.
Про це заявив у понеділок прессекретар прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
На запитання, чи відправить Британія винищувачі в Україну, прессекретар сказав, що ні.
"Ми не плануємо цього робити. Українці прийняли рішення тренувати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські військово-повітряні сили не використовують ці літаки" - сказав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський обговорили на зустрічі у понеділок у резиденції Чекерс формування так званої "коаліції винищувачів".
Сунак зазначив, що Британія буде готова допомогти навчити українських пілотів користуватися західними винищувачами "відносно скоро". Але, за його словами, саме постачання винищувачів є "непростим завданням".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній у розкраданні понад 18 млрд грн
ТОП-НОВИНИ
|Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
|Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО
|Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ
|Берлін оголосив пакет допомоги Києву на 2,7 мільярда євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британія не надсилатиме винищувачі Україні: не має F-16, в яких зацікавлений Київ
|Сунак і Зеленський обговорили «коаліцію винищувачів»: «Потрібно ще трохи попрацювати»
|СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній у розкраданні понад 18 млрд грн
|Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
|Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО
|Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ
Бізнес
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
|Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається
|У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200
|Ілон Маск анонсував видалення неактивних акаунтів у Twitter