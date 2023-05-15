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Сунак і Зеленський обговорили «коаліцію винищувачів»: «Потрібно ще трохи попрацювати»
15:01 15.05.2023 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський обговорили на зустрічі у понеділок у резиденції Чекерс формування так званої "коаліції винищувачів".
Деталі переговорів лідери розповіли ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian та Sky News.
Зеленський повідомив, що обговорив з Сунаком перспективу надання Києву винищувачів західного зразка. Український президент заявив, що вони разом хочуть створити "коаліцію винищувачів".
"Я бачу, що найближчим часом ви почуєте деякі, я думаю, дуже важливі рішення, але ми повинні ще трохи попрацювати над цим", - сказав Зеленський.
Сунак зазначив, що Британія буде готова допомогти навчити українських пілотів користуватися західними винищувачами "відносно скоро". Але, за його словами, саме постачання винищувачів є "непростим завданням".
"Ми будемо ключовою частиною коаліції країн, які надають підтримку Володимиру і Україні. Як ми з Володимиром обговорювали, нарощування потенціалу винищувальної авіації - це не просте завдання", - зазначив Сунак.
"Це не лише надання літаків, це також підготовка пілотів і вся логістика, яка йде поряд з цим, і Велика Британія може відігравати велику роль у цьому", - додав глава британського уряду.
За його словами, одна з речей, яку Лондон почне робити вже відносно скоро - це готувати українських пілотів. "Це те, що ми обговорювали сьогодні, і ми готові реалізувати ці плани у відносно короткі терміни", - зауважив Сунак.
Зеленський відвідує Британію після візитів до Рима, Берліна, Парижа цими вихідними.
У день візиту Зеленського Лондон анонсував, що влітку розпочне навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.
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