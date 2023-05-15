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АНАЛІТИКА

Виробник дронів Switchblade готується відправити в Україну новий тип БПЛА

09:15 15.05.2023 |

Політика

Виробник дронів Switchblade готується відправити в Україну новий тип БПЛА

 

Американська компанія Aerovironment почала виробництво для України нового типу безпілотників.

Про це йдеться у сюжеті Голосу Америки.

До відправки готуються новітні тактичні БПЛА "Jump 20".

Генеральний директор Aerovironment Вахід Навабі сказав репортерам: "Ми виготовляємо їх зараз, щоб відправити, як тільки уряд буде готовий".

 

Як повідомляв Мілітарний, саме "Jump 20" став переможцем у відборі американською армією в рамках програми Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS). Цей дрон замінить RQ-7B "Shadow".

Jump 20

"Jump 20" є апаратом вертикального зльоту і посадки за схемою з чотирма додатковими електродвигунами з горизонтально розташованими підйомними повітряними гвинтами на двох додаткових балках.

Сам апарат виконаний за літаковою схемою, з носовим поршневим двигуном об'ємом 190 куб см з гвинтом.


БПЛА "JUMP 20" має максимальну злітну вагу 97,5 кг, вагу корисного навантаження 13,6 кг, довжину 2,9 м та розмах крила 5,7 м.

Тривалість польоту заявлена ​​понад 14 годин, радіус дії за умовами управління з наземної станції становить до 185 км, стеля понад 5100 м.

Апарат оснащений відсіком корисного навантаження і штатно встановленою електронно-оптичною станцією ARCAM-45В.

Також оптико-електронними станціями WESCAM MX-8, Trillium HD80 або TASE 40 LRS, що додатково встановлюються. Є захищена апаратура передачі даних з високою роздільною здатністю.
За матеріалами: Мілітарний
 

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