Німеччина підписала декларацію з підтримкою руху України до членства в НАТО

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалили спільну декларацію, у якій, серед іншого, Берлін висловлює підтримку руху України до членства в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", україномовну версію документа опублікував Офіс президента.

Окремим пунктом схвалений документ підтримав майбутнє членство України у Північноатлантичному альянсі. У ньому Німеччина заявила про підтримку України "на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію". Як відомо, згадана декларація визначає шлях України до повноцінного членства - але через етап Плану дій щодо членства, що тепер не задовольняє Київ.

"Україна та Німеччина з нетерпінням очікують на розв'язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - додає німецько-український документ.

Що стосується євроінтеграції, Німеччина "рішуче підтримує Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, а також із нетерпінням очікує на звіт Європейської комісії в межах пакета заходів щодо розширення восени 2023 року", - зазначають у документі.

Окрім того, у декларації Німеччина обіцяє надавати Україні політичну, гуманітарну, військову підтримку у зв'язку з російською агресією "стільки, скільки необхідно" у різних форматах.

У заяві відзначають вже зроблений Німеччиною внесок у підтримку України та нагадують, що Берлін зарезервував загалом понад 11 мільярдів євро на 2023 і подальші роки для продовження військової підтримки України, а загальна пряма підтримка для України з 24 лютого 2022 року становить вже 17 мільярдів євро.

Берлін висловлює готовність співпрацювати з Україною для сприяння реалізації "формули миру" і організації Глобального саміту миру та вітає міжнародні зусилля за участі України щодо забезпечення відповідальності шляхом створення належного механізму правосуддя для забезпечення ефективної відповідальності за злочин агресії.

Сторони погоджуються з необхідністю посилювати колективний тиск на Росію за допомогою санкцій та боротьби з обходом санкцій, як і боротися з негативними наслідками війни у світі.

Україна й Німеччина зазначають, що разом із партнерами продовжать розробляти механізми компенсацій за збитки, завдані російською агресією, у тому числі дослідять варіанти використання заморожених російських активів.

Також Німеччина висловлює готовність брати участь у відбудові України у співпраці з іншими країнами, відзначають роль Берліна у модернізації та відновленні українського енергетичного сектора.

Нагадаємо, у першій половині дня у неділю Зеленський перебував з візитом у Берліні.

На спільному брифінгу лідерів канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, серед іншого, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні.