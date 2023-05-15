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Зеленський і Папа Римський поспілкувались 40 хвилин та обмінялись подарунками
08:38 15.05.2023 |
Президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск провели 40-хвилинну розмову у Ватикані.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське видання La Repubblica.
Папа зустрів Зеленського, спершись на свою тростину. Президент Зеленський, вітаючи Папу Франциска, поклав руку на серце і схилив голову.
Під час розмови, як тривала 40 хвилин, з Папою Франциском та Зеленським перебував перекладач. Деталі перемовин наразі невідомі.
Папа Франциск подарував президенту Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки - символу миру. Натомість український президент подарував Папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.
Після розмови з Папою Франциском президент України покинув Ватикан.
З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Зеленський та інші українські посадовці регулярно зверталися до Папи з проханням відвідати Україну. Папа Римський заявляв, що готовий здійснити візит, але тільки якщо зможе поїхати до Москви, щоб посприяти миру.
Врешті на 444 день повномасштабної війни Зеленський приїхав з візитом до Папи Римського.
Поїздка Зеленського відбулася після інтригуючих коментарів Папи Франциска минулого місяця, коли він натякнув на участь у мирній місії - ініціативі, яку не підтвердили ні Росія, ні Україна.
Раніше того ж дня Зеленський зустрівся з президентом та прем'єркою Італії у Римі.
Мелоні після переговорів з Зеленським пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.
Мелоні також висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії, заявивши, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надалі надати військову підтримку Києву.
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