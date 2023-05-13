Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін надав поліцейським нові повноваження

23:13 12.05.2023 |

Політика, Україна

 

Уряд України вніс зміни до положення про Нацполіцію, згідно з яким правоохоронцям надають нові повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, тепер поліцейські зможуть проводити у взаємодії із ЗСУ, Нацгвардією, прикордонниками, СБУ та спеціальною службою транспорту боротьбу з диверсантами та незаконними воєнізованими формуваннями.

При цьому Нацполіція отримала можливість допомагати Держприкордонслужбі виявляти канали незаконного перетину кордону, переміщення зброї та боєприпасів.

Мельничук зазначив, що поліцейські також зможуть контролювати надходження до держбюджету платежів у рамках адмінштрафів та інших санкцій, а також забезпечувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8287
  0,1426
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2766  0,05 0,15 37,8434  0,02 0,05
EUR 40,6648  0,15 0,37 41,5393  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес