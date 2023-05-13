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Кабмін надав поліцейським нові повноваження
Уряд України вніс зміни до положення про Нацполіцію, згідно з яким правоохоронцям надають нові повноваження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
За його словами, тепер поліцейські зможуть проводити у взаємодії із ЗСУ, Нацгвардією, прикордонниками, СБУ та спеціальною службою транспорту боротьбу з диверсантами та незаконними воєнізованими формуваннями.
При цьому Нацполіція отримала можливість допомагати Держприкордонслужбі виявляти канали незаконного перетину кордону, переміщення зброї та боєприпасів.
Мельничук зазначив, що поліцейські також зможуть контролювати надходження до держбюджету платежів у рамках адмінштрафів та інших санкцій, а також забезпечувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.
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