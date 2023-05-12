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Інструктори зі Швеції у Британії вчать українських військових вести позиційні бої
17:12 12.05.2023 |
У Великій Британії українські військовослужбовці під керівництвом інструкторів зі Збройних сил Швеції навчаються веденню позиційних (траншейних) бойових дій.
Про це повідомила пресслужба українського Генштабу у Facebook, пише "Європейська правда".
"Ця підготовка дає змогу військовослужбовцям оволодіти необхідними бойовими навичками та тактичними знаннями для підвищення безпеки та сил дій Збройних сил для захисту України", - йдеться у повідомленні.
Навчання відбуваються в рамках багатонаціональної навчальної операції Інтерфлекс.
Шведські інструктори проводять для українських військових комплексне тактичне заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій щодо підготовки, захоплення (заняття) окопу, траншеї, позиції та їхнього утримання й оборони.
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