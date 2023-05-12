Інструктори зі Швеції у Британії вчать українських військових вести позиційні бої

У Великій Британії українські військовослужбовці під керівництвом інструкторів зі Збройних сил Швеції навчаються веденню позиційних (траншейних) бойових дій.

Про це повідомила пресслужба українського Генштабу у Facebook, пише "Європейська правда".

"Ця підготовка дає змогу військовослужбовцям оволодіти необхідними бойовими навичками та тактичними знаннями для підвищення безпеки та сил дій Збройних сил для захисту України", - йдеться у повідомленні.

Навчання відбуваються в рамках багатонаціональної навчальної операції Інтерфлекс.

Шведські інструктори проводять для українських військових комплексне тактичне заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій щодо підготовки, захоплення (заняття) окопу, траншеї, позиції та їхнього утримання й оборони.