Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інструктори зі Швеції у Британії вчать українських військових вести позиційні бої

 

У Великій Британії українські військовослужбовці під керівництвом інструкторів зі Збройних сил Швеції навчаються веденню позиційних (траншейних) бойових дій.

Про це повідомила пресслужба українського Генштабу у Facebook, пише "Європейська правда".

"Ця підготовка дає змогу військовослужбовцям оволодіти необхідними бойовими навичками та тактичними знаннями для підвищення безпеки та сил дій Збройних сил для захисту України", - йдеться у повідомленні.

Навчання відбуваються в рамках багатонаціональної навчальної операції Інтерфлекс.

Шведські інструктори проводять для українських військових комплексне тактичне заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій щодо підготовки, захоплення (заняття) окопу, траншеї, позиції та їхнього утримання й оборони.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8287
  0,1426
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2766  0,05 0,15 37,8434  0,02 0,05
EUR 40,6648  0,15 0,37 41,5393  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес