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Кулеба візьме участь в зустрічі голів МЗС ЄС в Стокгольмі
13:45 12.05.2023 |
Завтра, 13 травня, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Стокгольм, де зустрінеться з міністрами закордонних справ ЄС й Індо-тихоокеанського міністерського форуму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
Під час зустрічі Кулеба порушить питання посилення військової допомоги ЄС, а також кроків до відкриття переговорів про вступ України в ЄС.
"У фокусі обговорень із міністрами країн ЄС та Індо-тихоокеанського регіону буде вплив російської агресії на світову систему безпеки", - додає пресслужба.
Також зазначається, що в рамках візиту планується низка двосторонніх зустрічей голови МЗС з іноземними колегами.
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