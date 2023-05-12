Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кулеба візьме участь в зустрічі голів МЗС ЄС в Стокгольмі

 

Завтра, 13 травня, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Стокгольм, де зустрінеться з міністрами закордонних справ ЄС й Індо-тихоокеанського міністерського форуму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Під час зустрічі Кулеба порушить питання посилення військової допомоги ЄС, а також кроків до відкриття переговорів про вступ України в ЄС.

"У фокусі обговорень із міністрами країн ЄС та Індо-тихоокеанського регіону буде вплив російської агресії на світову систему безпеки", - додає пресслужба.

Також зазначається, що в рамках візиту планується низка двосторонніх зустрічей голови МЗС з іноземними колегами.

За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9713
  0,0731
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2766  0,05 0,15 37,8434  0,02 0,05
EUR 40,6648  0,15 0,37 41,5393  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес