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АНАЛІТИКА

Спецпредставник Китаю відвідає Україну та РФ з 15 травня. У турне увійдуть ще кілька країн

 

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Польщу, Францію, ФРН та Росію для обговорення можливості врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що його спеціальний представник із євразійських справ відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію з понеділка, 15 травня. Це, як зазначають у відомстві, є "зусиллям щодо сприяння мирним переговорам".

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що направить делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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