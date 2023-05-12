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Танки Abrams надійдуть в Україну на початку осені, - Остін
08:38 12.05.2023 |
Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.
Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін заявив, його цитує "Голос Америки".
"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені", - сказав Остін А на слуханнях у Сенаті у четвер.
Він додав, що кілька танків перемістили на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання.
"До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", - заявив міністр оборони США.
Відповідаючи на запитання, чи можна пришвидшити постачання 31-го танку Abrams Україні, шеф Пентагону додав, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.
"Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям", - сказав Остін.
Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до поставки танків Leopard.
США прибрали деякі чутливі технології з танків Abrams, які планують відправити в Україну, оскільки побоюються, що вони можуть потрапити до рук армії РФ на полі бою.
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