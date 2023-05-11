Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Робгрупа при Раді досягла рішення про збільшення забезпечення строковиків і курсантів

22:33 11.05.2023 |

Політика

 

Міжвідомча робоча група при Верховній Раді, що займається підготовкою пакета "військових" законопроєктів і вирішенням питання про повернення виплат військовослужбовцям, досягла рішення щодо збільшення забезпечення строковиків і курсантів, повідомила член робгрупи, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"На робочій групі з удосконалення виплат військовим досягли рішення про збільшення забезпечення строковиків і курсантів, реєстрацію авто з правим розташуванням керма. Попереду найскладніше - відновлення справедливості щодо виплат військовим і пораненим, збільшення відпусток", - написала парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

Вона також зазначила, що засідання було доволі конструктивним: обговорювали пакет законопроєктів про військові виплати та вирішення низки таких соціальних питань, як лікарняні, відпустки, справедливий підхід до матеріального забезпечення.

За її словами, крім представників усіх фракцій ВР, на засіданні були присутні також і представники Міністерства оборони України, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ.

Геращенко уточнила, що діяльність робочої групи зосереджена на кількох напрямках, а особливу увагу приділено відновленню справедливості щодо загиблих героїв, які не встигли отримати відповідні документи про зарахування до військових підрозділів.

"Робоча група має намір напрацювати пакет законопроєктів, які мають проголосувати на найближчому засіданні ВР", - додала нардеп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9713
  0,0731
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3307  0,01 0,03 37,8641  0,01 0,04
EUR 40,8152  0,01 0,02 41,6356  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес