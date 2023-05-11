Робгрупа при Раді досягла рішення про збільшення забезпечення строковиків і курсантів

Міжвідомча робоча група при Верховній Раді, що займається підготовкою пакета "військових" законопроєктів і вирішенням питання про повернення виплат військовослужбовцям, досягла рішення щодо збільшення забезпечення строковиків і курсантів, повідомила член робгрупи, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"На робочій групі з удосконалення виплат військовим досягли рішення про збільшення забезпечення строковиків і курсантів, реєстрацію авто з правим розташуванням керма. Попереду найскладніше - відновлення справедливості щодо виплат військовим і пораненим, збільшення відпусток", - написала парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

Вона також зазначила, що засідання було доволі конструктивним: обговорювали пакет законопроєктів про військові виплати та вирішення низки таких соціальних питань, як лікарняні, відпустки, справедливий підхід до матеріального забезпечення.

За її словами, крім представників усіх фракцій ВР, на засіданні були присутні також і представники Міністерства оборони України, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ.

Геращенко уточнила, що діяльність робочої групи зосереджена на кількох напрямках, а особливу увагу приділено відновленню справедливості щодо загиблих героїв, які не встигли отримати відповідні документи про зарахування до військових підрозділів.

"Робоча група має намір напрацювати пакет законопроєктів, які мають проголосувати на найближчому засіданні ВР", - додала нардеп.