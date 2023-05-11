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Радник Байдена Джейк Салліван зустрівся з радником Сі Цзіньпіна Ван I: говорили і про Україну
19:17 11.05.2023 |
Сьогодні, 11 травня, радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
За даними Білого дому, обидві сторони провели відверті, змістовні та конструктивні дискусії щодо ключових питань, а саме:
* двосторонніх відносин США та Китаю;
* питань глобальної та регіональної безпеки;
* війни Росії проти України;
* проблем, пов'язаних із протокою.
"Ця зустріч була частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих комунікацій і відповідального управління конкуренцією", - йдеться в заяві.
Прес-служба Білого дому також додала, що обидві сторони погодилися підтримувати важливий стратегічний канал зв'язку для досягнення поставлених цілей, спираючись на взаємодію між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпінем.
Зазначимо, що відносини між країнами значно погіршилися, коли тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до Тайваню, що розлютило Китай. Напруга між державами зменшилася в листопаді 2022 року, коли лідери США та Китаю зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли частіше вести діалог.
Але знову спалахнула в лютому, коли китайська куля з'явилася в повітряному просторі США, і у відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна.
Днями у Китаї заявили про "серію помилкових слів і вчинків" США, що призвели до погіршення відносин між країнами. Тепер же Пекін підкреслює важливість стабілізації стосунків.
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