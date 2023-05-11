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Усі обіцяні танки Challenger 2 вже в Україні - Міноборони Британії
17:19 11.05.2023 |
Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 зараз знаходяться на території України.
Про це в ході засідання британського парламенту заявив міністр оборони країни Бен Воллес, відповідаючи на запитання одного із депутатів, повідомляє "Європейська правда".
"Я знаю, що всі наші танки прибули в країну... вони всі перебувають у країні. На них провели навчання як тут (у Британії. - Ред.), так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх", - зазначив він.
Нагадаємо, 27 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь "обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах" - Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.
Резніков високо оцінив британські танки, назвавши їх витворами "військового мистецтва".
Цього ж дня група українських військових повернулася до України після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.
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