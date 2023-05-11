Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Усі обіцяні танки Challenger 2 вже в Україні - Міноборони Британії

 

Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 зараз знаходяться на території України.

Про це в ході засідання британського парламенту заявив міністр оборони країни Бен Воллес, відповідаючи на запитання одного із депутатів, повідомляє "Європейська правда".

"Я знаю, що всі наші танки прибули в країну... вони всі перебувають у країні. На них провели навчання як тут (у Британії. - Ред.), так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь "обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах" - Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.

Резніков високо оцінив британські танки, назвавши їх витворами "військового мистецтва".

Цього ж дня група українських військових повернулася до України після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9713
  0,0731
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3307  0,01 0,03 37,8641  0,01 0,04
EUR 40,8152  0,01 0,02 41,6356  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес