Усі обіцяні танки Challenger 2 вже в Україні - Міноборони Британії

Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 зараз знаходяться на території України.

Про це в ході засідання британського парламенту заявив міністр оборони країни Бен Воллес, відповідаючи на запитання одного із депутатів, повідомляє "Європейська правда".

"Я знаю, що всі наші танки прибули в країну... вони всі перебувають у країні. На них провели навчання як тут (у Британії. - Ред.), так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь "обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах" - Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.

Резніков високо оцінив британські танки, назвавши їх витворами "військового мистецтва".

Цього ж дня група українських військових повернулася до України після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.