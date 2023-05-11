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Японія виділить 1 млрд доларів країнам-сусідам України для допомоги біженцям
16:32 11.05.2023 |
Японія сьогодні оприлюднить план на 1 млрд доларів, спрямований на допомогу країнам-сусідам України у прийомі біженцям.
Про це заявив міністр фінансів Сюнічі Судзукі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Фінансування надаватиметься через державний Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC), який зазвичай пропонує допомогу у формі кредитування, гарантій та інвестицій в акціонерний капітал.
Судзукі зробив цю заяву після прибуття в Ніігату, на північ від Токіо, щоб очолити триденну зустріч фінансових лідерів розвинених країн "Великої сімки" (G7).
На порядку денному "Великої сімки" стоїть питання, як реагувати на спроби Росії ухилитися від санкцій. Судзукі сказав, що буде вжито "необхідних дій", щоб підірвати здатність Росії продовжувати війну. Це питання обговорюватиметься на зустрічі, в якій візьме участь міністр фінансів України Сергій Марченко онлайн, повідомляє Kyodo News.
Очікується, що "Велика сімка", Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Японія та США, а також Європейський Союз, наголосять на необхідності продовжувати виснажувати військовий бюджет Москви за допомогою санкцій, у тому числі обмеження цін на російську нафту.
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