Україна отримала зброї для контрнаступу на понад 30 млрд доларів, - Bloomberg

Україна під час майбутнього контрнаступу буде використовувати озброєння на понад 30 млрд доларів. Це більше, аніж витрачає на зброю за рік будь-яка країна-член НАТО, крім США. Однак поки невідомо, чи буде цього достатньо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Для того, аби досягти успіху, Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Зазначається, що небагато військових у світі мають необхідну підготовку для цього.

Так, це означає координацію піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони, щоб максимально посилити вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншої зброї, яку Україна отримала з грудня.

При цьому українські командири применшували очікування та неодноразово закликали збільшити кількість озброєнь, включаючи ППО та ракети великої дальності.

Військові аналітики вважають, що успіх ЗСУ залежатиме від факторів, які виходять далеко за межі озброєння і включають навчання, розвіддані та вміння протистояти російській авіації, яка переважає українську.

Також зазначається, що якщо Україні вдасться досягти лише незначних здобутків, це може призвести до чергового глухого кута та посилення тиску на Київ для того, аби він відмовився від повернення захопленої території в рамках угоди про припинення вогню.