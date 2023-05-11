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Річард Грант
Міністр оборони Британії підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow
15:53 11.05.2023 |
Велика Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow. Ракети передані безкоштовно.
Про це заявив міністр оборони Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .
"Сьогодні я можу підтвердити, що Великобританія безоплатно передає Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow - це ракети великої дальності, призначені лише для високоточних ударів", - сказав він депутатам у Палаті громад.
За його словами, Storm Shadow доповнять вже подаровані системи великої дальності, у тому числі ракети HIMARS та Harpoon, а також власну крилату ракету України "Нептун" та засоби більшої дальності, передані іншими країнами.
"Україна має право захищатися. Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили, що перебувають на суверенній території України", - додав він.
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