ЄС передав Україні з лютого понад 1 тис. ракет - Боррель

ЄС із лютого передав Києву понад 1 тис. ракет у рамках програми з постачання Україні боєприпасів, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми надали їй понад 1 тис. ракет із 9 лютого, коли почали втілювати наш план із постачання боєприпасів", - сказав Боррель на саміті з європейської оборони та безпеки в Брюсселі.

Він не уточнив, про які типи ракет ідеться.

"Я знаю, що цього недостатньо. Президент України Володимир Зеленський сказав, що має намір відкласти контрнаступ. Звісно, Україні потрібно більше готуватися, їй потрібно більше зброї, їй потрібно більше можливостей. І ми маємо надати їх", - зазначив Боррель.

Глави МЗС і міноборони країн ЄС 20 березня 2023 року досягли угоди про передачу Україні артилерійських снарядів із наявних запасів, а також про нарощення військового виробництва в Євросоюзі для забезпечення таких поставок.

13 квітня Рада ЄС виконала першу частину угоди і затвердила суму в EUR1 млрд у рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України. "Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, про підтримку негайного постачання артилерійських боєприпасів на суму EUR1 млрд для Збройних сил України", - заявляв тоді Боррель.

Згодом, 5 травня, Рада ЄС схвалила виділення EUR1 млрд, які підуть на закупівлю артилерійських снарядів і ракет для ЗС України.

