Українські військові отримали турецькі бронемашини Cobra II

Сили оборони України отримали турецькі колісні бронемашини Cobra II.

Як пише Мілітарний, кадри із пересуванням цієї бронетехніки оприлюднили у соціальних мережах.

Раніше в публічному просторі не було інформації про те, що Міноборони України замовляло цю турецьку військову техніку. Лише було відомо про турецькі бронемашини Kirpi, які вже знаходяться на озброєнні Збройних Сил України.

На опублікованому відео зафіксовано пересування грунтовою дорогою трьох броньованих машин Cobra II, при цьому на двох машинах був прапор України.





Нагадаємо, що у квітні велику партію турецьких броньованих машин Cobra II помітили у Румунії. Їх перевозили залізницею. Тоді припускали, що ця військова техніка може бути призначеною для України.

Партія турецьких бронемашин Cobra II у Румунії. Квітень 2023. Кадр з відео @clashreport

Колісна бронемашина Cobra II з колісною формулою 4х4 належить до типу MRAP, тобто має високий протимінний та балістичний захист.

Cobra II має стандартну конструкцію: двигун спереду, екіпаж посередині та десантне відділення ззаду.

Машина від турецької компанії Otokar має модульну конструкцію та залежно від завдань може змінювати комплектацію.

Бронемашина Cobra II здатна перевозити до 11 осіб у різних варіантах компонування, машина може бути виконана на вимогу замовника на 3 або 5 дверей.

Можливі конфігурації компонування MRAP COBRA-II

У якості озброєння можливе встановлення бойових модулів або турелі для кулеметів чи автоматичних гранатометів. Також внутрішній простір машини можна використовувати для розміщення різноманітного обладнання.

Також українські військові у минулому році отримали бронемашини Kirpi турецького виробництва.

Kirpi має однокузовну броньовану кабіну з чотирма куленепробивними вікнами та сидіннями з амортизацією. У передній частині бронемашини розташований двигун, а в середній частині розміщується екіпаж. Десантне відділення тягнеться від центру до кормової частини корпусу. Машина здатна вмістити до 13 чоловік особового складу, включаючи водія, кулеметника та командира.