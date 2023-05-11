Канада і Латвія навчатимуть українських офіцерів

Канада і Латвія в рамках спільної програми навчатимуть українських військових на території Латвії.

Про це у середу повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд під час спільної пресконференції із латвійською колегою Інарою Мурнієце.

Як пише Мілітарний, підготовка українських молодих офіцерів розпочнеться з 15 травня.

Навчання українських військових відбуватиметься в межах операції UNIFIER спільно Збройними силами Канади та Національними збройними силами Латвії.

"На тренуваннях українські молодші офіцери ознайомляться з обов'язками на полі бою, процесу планування та надання наказів, координації маневрів, збору розвідувальних даних, планування та виконання завдань", - сказав Ананд.

Навчання, яке розпочнеться 15 травня в Латвії є продовженням канадських зусиль в рамках операції UNIFIER, окремі частини якої зараз тривають на території Польщі та Великої Британії.

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце, яка перебуває з візитом в Оттаві, повідомила журналістам, що Канада і Латвія проводять "колосальну роботу" з підготовки українських військових.

"Я дуже пишаюся тим, що Канада та Латвія домовилися про спільну програму підготовки лідерів для українців, яка допоможе українцям боротися з російською окупацією. У цьому зусиллі ... ми разом", - сказала вона.

У квітні стало відомо, що Латвія передасть Україні всі свої запаси переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Нагадаємо, тренувальна місія UNIFIER Збройних сил Канади розпочалась у 2015 році у відповідь на прохання уряду України про підтримку Силових структур України. Тоді інструктори навчали українців тактики бою та передовим військовим навичкам.

Загалом у рамках місії UNIFIER підготували понад 36 тисяч українських військових з моменту її початку у 2015 році. До початку російського вторгнення у лютому минулого року ця підготовка проводилася в Україні.

Однак із російським вторгненням канадцям довелося покинути територію України і навчання перенесли на військові бази у Великій Британії, а з годом і у Польщу де триває підготовка українських танкістів на танках Leopard 2.