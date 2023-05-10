Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 млн гривень

Молдова передасть Україні різноманітне обладнання для відновлення енергосистеми після обстрілів загальною вартістю майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Уряд Молдови схвалив відповідну пропозицію міністра енергетики Віктора Парлікова на засіданні 10 травня.

Згідно з проєктом, Україні передадуть обладнання підприємства RED Nord на 2 млн леїв та підприємства Moldelectrica на 353 тисяч леїв - загалом 2,35 млн леїв, або 4,8 млн гривень.

Це трансформатори, автоматичні вимикачі, фундаментні блоки та інше.

Міністр зазначив, що це "жест добросусідства та солідарності".

Нагадаємо, британська розвідка констатувала, що Росії за осінь і зиму не вдалося довести до колапсу об'єднану енергосистему України, а з весни кампанію руйнування енергетичної інфраструктури фактично згорнули.

Протягом квітня Україна відновила експорт електроенергії до сусідніх європейських держав.