США і після британців не дадуть ЗСУ далекобійні ATACMS - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена не планує наслідувати приклад Великобританії та надавати Україні ракети дальнього радіусу дії, повідомило у вівторок, 9 травня, американське видання Politico з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання кажуть, що можливість надання британцями Україні ракет великої дальності Storm Shadow дозволила Білому дому зітхнути з полегшенням, і не змінила політику США щодо власних далекобійних ATACMS. Вони сподіваються, що рішення Лондона змусить замовчати критиків, які вимагали від Вашингтона передати Києву ці ракети.

Водночас США продовжать надавати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, бронетехніку та боєприпаси, додали джерела.

Далекобійні ракети від Лондона

Про те, що міністерство оборони Великобританії розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow повітряного базування, дальність дії яких становить 300 кілометрів, повідомило 8 травня американське видання The Washington Post.

Воно послалося на повідомлення про закупівлю, опубліковане 2 травня "Міжнародним фондом для України" (IFU) - майданчиком за участі Великобританії, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Данії, через який проводять тендери на закупівлю озброєнь для потреб Збройних сил України (ЗСУ). Характеристики та можливості зброї, зазначеної в повідомленні, майже повністю відповідають Storm Shadow, які можна встановлювати на радянські літаки, вважають журналісти.

США раніше послідовно відмовлялися постачати Україні далекобійні озброєння, зокрема ATACMS, мотивуючи це побоюваннями того, що Україна наноситиме ними удари по території Росії, що може призвести до ескалації. Водночас проти передачі далекобійних ракет Великобританією американці не заперечують.

Джерела Politico повідомили, що однією з умов надання Лондоном Storm Shadow для ЗСУ є те, що їх не використовуватимуть для ударів по території РФ.