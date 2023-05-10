Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Китаї заявили, що триматимуть нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну

 

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що Китай буде підтримувати зв'язок з усіма сторонами "української кризи".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Його заява є реакцією на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналіни Бербок, щодо того, що Китай може зіграти вирішальну роль у припиненні війни в Україні як постійний член Ради безпеки ООН.

За словами Цинь Гана, Китай не буде ні "спостерігати за вогнем з іншого берега", ні "підливати масла у вогонь".

Варто зауважити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю, звинувативши уряд у Пекіні у тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0883
  0,2597
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3200  0,04 0,10 37,8508  0,03 0,07
EUR 40,8080  0,02 0,06 41,6132  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес