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У Китаї заявили, що триматимуть нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну
08:34 10.05.2023 |
Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що Китай буде підтримувати зв'язок з усіма сторонами "української кризи".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Його заява є реакцією на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналіни Бербок, щодо того, що Китай може зіграти вирішальну роль у припиненні війни в Україні як постійний член Ради безпеки ООН.
За словами Цинь Гана, Китай не буде ні "спостерігати за вогнем з іншого берега", ні "підливати масла у вогонь".
Варто зауважити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю, звинувативши уряд у Пекіні у тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.
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