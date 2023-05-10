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АНАЛІТИКА

Коаліція 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спецтрибуналу для РФ закликала світову спільноту підтримати його імплементацію

 

Коаліція з 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спеціального трибуналу для РФ за злочин агресії проти України закликала світову спільноту підтримати його імплементацію, про що йдеться у спільній заяві.

Лідери 37 держав у документі рішуче засудили незаконну, невиправдану та неспровоковану збройну агресію РФ проти України, з усіма злочинами та звірствами, скоєними російськими військами й посадовцями, включно з атаками проти цивільних осіб, пов'язаним із конфліктом сексуальним насильством та іншими воєнними злочинами Росії на українській території.

"Ми підтверджуємо, що особи, відповідальні за вчинення злочину агресії проти України, не повинні залишитися безкарними, і закликаємо міжнародну спільноту розглянути відповідні дії, зокрема шляхом створення належного механізму правосуддя для забезпечення ефективної відповідальності за злочин агресії... Ми закликаємо інші держави та міжнародні організації долучитися до нашої спільної роботи", - йдеться в тексті заяви.

Зі свого боку учасники коаліції ще раз підтвердили повну підтримку створення трибуналу для забезпечення ефективної відповідальності РФ за злочин агресії.

Вони також закликали Росію негайно звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та повернути всіх депортованих, зокрема дітей.

У заяві висловлюється непохитна підтримка українського народу, глибока повага до мужності та витривалості Збройних сил України, а також заклик до держав світу надати Україні допомогу.

Повний текст заяви розміщено на сайті Офісу президента України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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