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Блінкен про зернову угоду: Годі світові переконувати рф, аби вона не перетворювала їжу на зброю
22:20 09.05.2023 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав до зміцнення міжнародних зусиль щодо продовження й розширення Чорноморської зернової угоди та позбавлення росії можливості регулярно використовувати голод як зброю у війні проти України.
Про це він заявив у вівторок під час спільної пресконференції в Вашингтоні з главою МЗС Британії, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Хоча ми вдячні за невтомні зусилля генерального секретаря (ООН - ред.) Гутерреша та наших колег у Туреччині, які працюють над розв'язанням проблеми, світ не має кожні кілька тижнів нагадувати москві, щоби вона припинила використовувати голод як зброю у війні проти України», - наголосив державний секретар США.
Він пояснив, що останнім часом росія знову вдалася до блокування суден, які прямують до українських портів, щоби завантажитися зерном. Блінкен назвав ці дії російської сторони «цинічними», спрямованими на зменшення обсягів поставок продовольства у країни Африки, Близького Сходу та інші країни, які потребують продовольства.
Держсекретар США також повідомив, що обговорив можливості для продовження та розширення Чорноморської зернової ініціативи з главою британської дипломатії Джеймсом Клеверлі.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Британії перебуває з візитом у США, де заплановані його зустрічі з держсекретарем та провідними діячами Конгресу. Одна з головних тем обговорень - довготермінові зобов'язання США й Великої Британії щодо підтримки України.
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